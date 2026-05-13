Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

«Ак Барс» разгромил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина

«Ак Барс» переиграл «Локомотив» и сравнял счет в финале Кубка Гагарина
Алексей Филиппов/РИА Новости

Казанский «Ак Барс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча прошла на стадионе «Арена-2000» в Ярославле и завершилась со счетом 5:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В составе победителей хет-трик оформил Митчелл Миллер (17, 51 и 60-я минуты). Также отличились Илья Карпухин и Нэйтан Тодд. Единственный гол хозяев на 55-й минуте забил Георгий Иванов.

Карпухин провел 500-й матч в КХЛ. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин и форвард «Локомотива» Александр Полунин сыграли по 100-му матчу в плей-офф КХЛ. Нападающий ярославцев Рихард Паник отыграл 100-й матч в лиге.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч состоится 15 мая в Казани.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место на Западе, «Ак Барс» — третье на Востоке. Команды вышли в финал, обыграв «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Трактор», минское «Динамо», «Металлург».

Ранее ЦСКА продлил контракт с финалистом Кубка Стэнли.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!