«Ак Барс» разгромил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина

«Ак Барс» переиграл «Локомотив» и сравнял счет в финале Кубка Гагарина

Казанский «Ак Барс» одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче финальной серии Кубка Гагарина.

Встреча прошла на стадионе «Арена-2000» в Ярославле и завершилась со счетом 5:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

В составе победителей хет-трик оформил Митчелл Миллер (17, 51 и 60-я минуты). Также отличились Илья Карпухин и Нэйтан Тодд. Единственный гол хозяев на 55-й минуте забил Георгий Иванов.

Карпухин провел 500-й матч в КХЛ. Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин и форвард «Локомотива» Александр Полунин сыграли по 100-му матчу в плей-офф КХЛ. Нападающий ярославцев Рихард Паник отыграл 100-й матч в лиге.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Третий матч состоится 15 мая в Казани.

По итогам регулярного чемпионата «Локомотив» занял первое место на Западе, «Ак Барс» — третье на Востоке. Команды вышли в финал, обыграв «Спартак», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Трактор», минское «Динамо», «Металлург».

