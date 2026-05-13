Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса

Битва за инициативу: «Локомотив» принимает «Ак Барс» во втором матче финала Кубка Гагарина. LIVE

Кубок Гагарина. Финал. Второй матч. «Локомотив» — «Ак Барс». ОНЛАЙН
Алексей Филиппов/РИА Новости

Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» принимает в Ярославле казанский «Ак Барс». Хозяева выиграли первую встречу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 2-й матч
13 мая 2026, 19:00
Локомотив
Ярославль, Россия
1-й период
0 : 1
Ак Барс
Казань, Россия
8' Карпухин
Стадион «Арена-2000-Локомотив», Ярославль, Россия
Главный судья: Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
1-й период
8′Карпухин
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
8'

ГООООООООООООООООООООЛ! Илья Карпухин — 0:1! Прошла у «Ак Барса» массированная атака с ходу, партнеры нашли справа подключившегося Карпухина, и тот, закатившись в правый круг, прямым броском в ближний угол над щитком от штанги открыл счет!

8'

Шикарный сейв Билялова после опасного броска Рафикова! Очень быстрая игра.

7'

Радулов подправлял с пятака — рядом со штангой!

6'

В полном составе «Локомотив». Было жарко.

5'

Заблокировали бросок Миллера, но он доставил шайбу на пятак, и Яшкин пытался поднять с неудобной над щитком, но Исаев отбил. Атака продолжилась, и в итоге Галимов просто не попал по шайбе перед пустым углом!

4'

Сразу же опасный бросок Миллера после вбрасывания — Яшкин подставил клюшку и подправил траекторию шайбы, но Исаев потащил!

4'

И тут же нарушение численного состава у «Локомотива». Илья Николаев в штраф-боксе, а у «Ак Барса» его первое в матче большинство.

3'

Не без труда, но отбились казанцы, хотя и сами были агрессивны. «Ак Барс» в полном составе.

3'

Штанга спасла «Локомотив» после прорыва Лямкина в меньшинстве!

3'

Дыняк заблокировал бросок Герната после паузы.

3'

«Локомотив» расставился в чужой зоне и вывел Шалунова на бросок от правого борта — над перекладиной.

2'

«Ак Барс» смог вывести шайбу из своей зоны и даже заработать вбрасывание в чужой.

1'

И эта атака закончилась нарушением Ильи Карпухина. Сразу же «Локомотив» заработал первое в матче большинство.

1'

«Локомотив» сразу же организовал позиционную атаку, зажав гостей в их зоне.

1'

Поеееехали! Матч начался.

18:55

Состав «Ак Барса».

18:50

Состав «Локомотива».

18:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина победивший в первой встрече ярославский «Локомотив» принимает на своем льду казанский «Ак Барс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!