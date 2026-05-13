Битва за инициативу: «Локомотив» принимает «Ак Барс» во втором матче финала Кубка Гагарина. LIVE

ГООООООООООООООООООООЛ! Илья Карпухин — 0:1! Прошла у «Ак Барса» массированная атака с ходу, партнеры нашли справа подключившегося Карпухина, и тот, закатившись в правый круг, прямым броском в ближний угол над щитком от штанги открыл счет!
Шикарный сейв Билялова после опасного броска Рафикова! Очень быстрая игра.
Радулов подправлял с пятака — рядом со штангой!
В полном составе «Локомотив». Было жарко.
Заблокировали бросок Миллера, но он доставил шайбу на пятак, и Яшкин пытался поднять с неудобной над щитком, но Исаев отбил. Атака продолжилась, и в итоге Галимов просто не попал по шайбе перед пустым углом!
Сразу же опасный бросок Миллера после вбрасывания — Яшкин подставил клюшку и подправил траекторию шайбы, но Исаев потащил!
И тут же нарушение численного состава у «Локомотива». Илья Николаев в штраф-боксе, а у «Ак Барса» его первое в матче большинство.
Не без труда, но отбились казанцы, хотя и сами были агрессивны. «Ак Барс» в полном составе.
Штанга спасла «Локомотив» после прорыва Лямкина в меньшинстве!
Дыняк заблокировал бросок Герната после паузы.
«Локомотив» расставился в чужой зоне и вывел Шалунова на бросок от правого борта — над перекладиной.
«Ак Барс» смог вывести шайбу из своей зоны и даже заработать вбрасывание в чужой.
И эта атака закончилась нарушением Ильи Карпухина. Сразу же «Локомотив» заработал первое в матче большинство.
«Локомотив» сразу же организовал позиционную атаку, зажав гостей в их зоне.
Поеееехали! Матч начался.
Состав «Ак Барса».
Состав «Локомотива».
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором матче финальной серии Кубка Гагарина победивший в первой встрече ярославский «Локомотив» принимает на своем льду казанский «Ак Барс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.