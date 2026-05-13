Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал «тысячника» в Риме

Андреева и Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме

Российские теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева одержали победу над Се Шувэй из Тайваня и Ван Синьюй из Китая в матче второго круга парного турнира категории WTA 1000 в Риме.

Встреча продлилась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:2.

В четвертьфинале россиянки сыграют с представительницами Казахстана и США Анной Данилиной и Эйжой Мухаммад. Призовой фонд соревнований превышает 7,2 миллиона евро.

Андреева и Шнайдер в паре выиграли серебряные медали летних Олимпийских игр — 2024.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница семи турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

Ранее Андреева вылетела с турнира в Риме, проиграв американке.