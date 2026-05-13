«ЦСКА ничего не мог сделать»: почему «Спартаку» будет тяжело с махачкалинским «Динамо»

В заключительном туре Российской премьер-лиги определится обладатель третьего места. Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил «Газете.Ru», почему «Локомотиву» будет проще обыграть ЦСКА, чем «Спартаку» — махачкалинское «Динамо».

«Махачкала сейчас борется за то, чтобы остаться в Премьер-лиге, они будут очень опасно. Тем более, они играют дома, их обыгрывать будет очень сложно. А ЦСКА сейчас в таком состоянии — по тому, как сейчас команда играет, «Локомотиву» будет полегче. Армейцы до 88-й минуте матча с «Пари НН» ничего не могли сделать. Так что нельзя сказать, что Махачкала для «Спартака» более легкий соперник, чем ЦСКА — для «Локомотива».

Но если говорить о Москве, это дерби, каждая команда, конечно, будет отдаваться полностью. По мне, это очень интересно. Наверное, давно не было концовки с такими напряженными играми», — сказал специалист.

Перед заключительным туром «Локомотив» замыкает первую тройку, набрав 53 очка. «Спартак» идет на четвертом месте, у красно-белых на два очка меньше.

Турнирную таблицу возглавляет «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

