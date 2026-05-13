Тренер призвал не критиковать Боселли за поражение «Краснодара» от «Динамо»

Виталий Тимкив/РИА Новости

Критикам не стоит обвинять нападающего «Краснодара» Хуана Боселли в поражении его команды от «Динамо» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин.

«Конечно, это неудача всей команды, при чем тут Боселли? Не раз я видел и больших мастеров, которые выходят один на один и не могут реализовать. Бывало, и с метра выше ворот били, и вообще какие-то невероятные моменты... Естественно, каждый, кто не забивает, чувствует себя виноватым, и болельщики тоже недовольны. Но из Боселли делают козла отпущения», — считает Балахнин.

В концовке матча при счете 1:1 Боселли не реализовал выход один на один. После этого «быки» пропустили и потерпели поражение с итоговым счетом 1:2.

После 29 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Кроме того, черно-зеленым предстоит борьба за Кубок России. В суперфинале они сыграют со «Спартаком», этот матч состоится в «Лужниках» 24 мая.

Ранее Балахнин рассказал, сможет ли «Оренбург» отнять очки у «Краснодара».

 
