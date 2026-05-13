Тренер рассказал, сможет ли «Оренбург» отнять очки у «Краснодара»

В заключительном туре Российской премьер-лиги «Краснодар» будет играть на максимум в матче с «Оренбургом». Об этом «Газете.Ru» заявил бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин, заметив, что поражение от «Динамо» вряд ли психологически надломило игроков кубанской команды.

«Я думаю, они выйдут спокойно. Естественно, у них главная игра будет в финале Кубка, они будут готовиться к ней. А здесь выйдут раскрепощенные, и остановить эту команду будет очень трудно, потому что они сейчас действительно хороши. Это они показывали и против «Динамо». Обидная потеря очков, потому что, на мой взгляд, они были интереснее, не считая концовки», — считает Балахнин.

После 29 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Кроме того, черно-зеленым предстоит борьба за Кубок России. В суперфинале они сыграют со «Спартаком», этот матч состоится в «Лужниках» 24 мая.

