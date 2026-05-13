«Зенит» продлит контракт с российским нападающим

Руководство петербургского «Зенита» намерено обсудить с нападающим Александром Соболевым подписание нового соглашения по истечении текущего сезона. Об этом сообщает Legalbet.

Поясняется, что тренерский штаб сине-бело-голубых доволен трудоспособностью футболиста и тем, какую результативность он показывает в весенней части. В общей сложности в нынешнем сезоне Александр провел за «Зенит» 37 матчей во всех турнирах, забил в этих играх 12 мячей и сделал три результативные передачи. Его действущий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

После 29 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

