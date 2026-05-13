Во время матча «Аль-Насра» Роналду на трибунах вспыхнули беспорядки

Во время игры «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на трибунах вспыхнули беспорядки

Во время матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром», за который играет Криштиану Роналду, и «Аль-Хилялем» на трибунах вспыхнули беспорядки.

Зачинщиками потасовки стали VIP-болельщики «Аль-Насра», которые набросились на фанатов гостей, располагавшихся рядом с ложей, и стали избивать их палками. В драку пришлось вмешаться полиции, которая успокоила зрителей.

Игра завершилась с результатом 1:1, первый гол в этом матче оформил Мохамед Симакан с передачи Кингсли Комана на 37-й минуте. А уже на 90+8-й минуте игры Бенто оформил автогол.

В том случае, если бы «Аль-Наср» победил, он бы выиграл чемпионат Саудовской Аравии. В активе «Аль-Насра» оказывается 83 заработанных баллов, а у «Аль-Хиляля», идущего вторым в турнирной таблице, есть в активе 78 очков.

Роналду вышел на поле в стартовом составе, однако отличиться результативными действиями не отличился.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Ранее Роналду сделал заявление после упущенного шанса стать чемпионом Саудовской Аравии.