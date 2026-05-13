Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Во время матча «Аль-Насра» Роналду на трибунах вспыхнули беспорядки

Во время игры «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» на трибунах вспыхнули беспорядки
Stringer/Reuters

Во время матча чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром», за который играет Криштиану Роналду, и «Аль-Хилялем» на трибунах вспыхнули беспорядки.

Зачинщиками потасовки стали VIP-болельщики «Аль-Насра», которые набросились на фанатов гостей, располагавшихся рядом с ложей, и стали избивать их палками. В драку пришлось вмешаться полиции, которая успокоила зрителей.

Игра завершилась с результатом 1:1, первый гол в этом матче оформил Мохамед Симакан с передачи Кингсли Комана на 37-й минуте. А уже на 90+8-й минуте игры Бенто оформил автогол.

В том случае, если бы «Аль-Наср» победил, он бы выиграл чемпионат Саудовской Аравии. В активе «Аль-Насра» оказывается 83 заработанных баллов, а у «Аль-Хиляля», идущего вторым в турнирной таблице, есть в активе 78 очков.

Роналду вышел на поле в стартовом составе, однако отличиться результативными действиями не отличился.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

Ранее Роналду сделал заявление после упущенного шанса стать чемпионом Саудовской Аравии.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!