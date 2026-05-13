Роналду сделал заявление после упущенного шанса стать чемпионом Саудовской Аравии

Футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду: нам осталось сделать еще один шаг

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал в своих соцсетях заявление после ничьи с с «Аль-Хилялем» в матче чемпионата Саудовской Аравии.

«Мечта близка. Выше голову, нам осталось сделать ещё один шаг! Спасибо вам всем за потрясающую поддержку сегодня вечером», — написал Роналду.

Игра завершилась с результатом 1:1, первый гол в этом матче оформил Мохамед Симакан с передачи Кингсли Комана на 37-й минуте. А уже на 90+8-й минуте игры Бенто оформил автогол.

В том случае, если бы «Аль-Наср» победил, он бы выиграл чемпионат Саудовской Аравии. В активе «Аль-Насра» оказывается 83 заработанных баллов, а у «Аль-Хиляля», идущего вторым в турнирной таблице, есть в активе 78 очков.

Роналду вышел на поле в стартовом составе, однако отличиться результативными действиями не отличился.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

