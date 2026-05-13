Губерниев рассказал, заслужил ли «Спартак» бронзу РПЛ

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил, что московский «Спартак» не наиграл на бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Спартак» должен играть до конца. Это поле для развития тренера, что‑то в этом смысле не так. Но атакующий потенциал команды с этим тренером очевиден, она выглядит неплохо. Но на бронзу они не наиграли», — сказал Губерниев.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

В финале Кубка России красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 24 мая. Финал Кубка России состоится на стадионе «Лужники».

Ранее в «Спартаке» обозначили цели на остаток сезона.