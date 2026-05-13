В «Спартаке» обозначили цели на остаток сезона

Гендиректор «Спартака» Некрасов: у «Спартака» задача выиграть Кубок России
Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что у команды есть задача выиграть Кубок России, передает «Матч ТВ».

«Какие цели у «Спартака» на остаток сезона? Очевидно, что третье место и Кубок, само собой. Тогда будет успешный сезон? сли учесть, с чего мы начали зиму — однозначно да. А так, конечно, только первое место. Другого для «Спартака» быть не может», — сказал Некрасов.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. В финале Кубка России красно-белые сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится 24 мая.

Ранее была названа проблема «Спартака».

 
