Месси рассказал о соперничестве с Роналду

Месси о соперничестве с Роналду: соревнование прошло очень хорошо

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси высказался о соперничестве с футболистом саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, заявив, что их соревнование прошло очень хорошо, передает Infobae.

«Сейчас мы далеко друг от друга, на разных этапах жизни. Но это не перестало быть частью спорта и чем-то большим. Люди получали удовольствие от нашего соперничества. Это соревнование прошло очень хорошо», — сказал Месси.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Месси выиграл 35 трофеев в составе «Барселоны», шесть титулов он завоевал со сборной Аргентины, а также три были ему вручены в «ПСЖ». С 2023 года он выступает в составе американского «Интер Майами».

