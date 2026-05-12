«Трусы! Трусы!» Названа проблема «Спартака»

Футбольный эксперт, бывший игрок Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» обозначил проблему московского «Спартака».

«А если на него давление команда оказывает чисто физическое на поле? Вот, например, как «Балтика». Два раза давление оказывала и два раза приложила их. Всё. Сдуваются сразу. Трусы! Трусы!» — заявил он.

11 мая «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл Кристофер Ву с передачи Манфреда Угальде на 4-й минуте. Второй гол «Спартака» на свой счет записал Пабло Солари, который отличился на 60-й минуте. Его ассистентом выступил Угальде. Единственный гол «Рубина» забил Александар Юкич на 90+3-й минуте.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что бывший тренер «Спартака» может возглавить ЦСКА.