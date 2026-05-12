«Тихий ужас»: игру ЦСКА в матче с «Пари НН» подвергли критике

Российский тренер Ринат Билялетдинов подверг критике московский ЦСКА за игру в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Чудо-спасение ЦСКА в Нижнем Новгороде – это нехватка класса и умения «Пари НН» довести игру до победы. Нижний мог забиваться не один и не два. ЦСКА был просто в разобранном состоянии, угнетающее впечатление. Это был не ЦСКА, а какая-то экспериментальная молодежная команда. Тихий ужас!» — заявил он.

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыл игрок нижегородцев Даниил Лесовой на 44-й минуте. Армейцы сумели сравнять на 89-й минуте, отличился Данила Козлов. А уже через две минуты Имран Фиров вывел ЦСКА вперед, забив в своем дебютном матче РПЛ.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Пари НН» идет в зоне прямого вылета, команда занимает предпоследнюю строчку в таблице, набрав 22 балла. В заключительном туре РПЛ армейский клуб на домашнем стадионе примет московский «Локомотив». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

