Карпин назвал футболиста номер один в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на YouTube-канале Надежды Стрелец заявил, что Александр Головин является футболистом номером один в национальной команде.

«Ну, если упрощенно говорить, то да. По мастерству Головин, наверное, да. Ну, или он один из лучших двух-трех игроков. Он думает на долю секунды быстрее остальных и исполняет на долю секунды быстрее», — сказал Карпин.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Ранее «Монако» Головина лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов.