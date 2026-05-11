«Монако» Головина лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов

Panoramic/Global Look Press

«Монако» проиграл «Лиллю» в матче 33-го тура чемпионата Франции по футболу и лишился возможности квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Матч завершился со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 72-й минуте: полузащитник Денис Закария срезал мяч в свои ворота. Российский хавбек Александр Головин вышел в стартовом составе, провел на поле 59 минут и был заменен.

После 33 туров «Монако» набрал 54 очка и занимает седьмую строчку в турнирной таблице Лиги 1. Участие в Лиге чемпионов уже гарантировали «ПСЖ» и «Ланс». За оставшиеся путевки поборются «Лилль», «Лион» и «Ренн».

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

Ранее «ПСЖ» без Матвея Сафонова обыграл «Брест» в матче чемпионата Франции.

 
