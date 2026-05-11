Тренер «Балтики» рассказал о своем состоянии после операции

Тренер «Балтики» Талалаев заявил, что чувствует себя хорошо после операции

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что чувствует себя хорошо после перенесенной операции. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мне нравится жить в давлении, стрессе. Единственное, не всегда здоровье позволяет. Сейчас отрезал 20 см кишки, накапливалась история, но чувствую себя здоровым», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла 10 мая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

