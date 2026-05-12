Легенда ЦСКА назвал главную проблему Игдисамова

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, выигрывавший в составе ЦСКА последние чемпионат и Кубок СССР, в комментарии для «Газеты.Ru» объяснил, почему не верит в перспективы Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера красно-синих.

«Ты должен пользоваться в коллективе определенным авторитетом, чтобы футболисты начали тебе доверять. Когда приходит иностранный тренер, один из помощников должен быть русским, потому что в составе находятся русскоязычные футболисты. Они могут обратиться, а этот помощник должен уже донести информацию до главного тренера. Должен быть контакт между русскоязычными футболистами и руководством. Когда ушел Василий Березуцкий, я очень удивился, потому что контакт-то исчез. Потом прошло какое-то время, и в штаб был введен Дмитрий Игдисамов из молодежной команды. Но это тяжело. Там есть люди, которые с ним одного возраста или даже старше – тот же Игорь Акинфеев. И он должен быть связующим звеном между звездами и руководством – сложно найти контакт. Как сейчас происходит в мадридском «Реале». И в случае форс-мажора должен быть план «Б». Уволили Челестини, ушел его иностранный штаб, и в команде остался один парень, который не имеет авторитета в команде, ничего не имеет. Нет помощников, нет никого, он остается один», — считает Масалитин.

Дмитрий Игдисамов, ранее работавший главным тренером молодежной команды ЦСКА, был назначен исполняющим обязанности наставника красно-синих после отставки Фабио Челестини. Под руководством Игдисамова армейцы уступили в матче за выход в Суперфинал Кубка России московскому «Спартаку» (0:1) и одержали волевую победу в 29-м туре РПЛ над занимающим 15-е место в турнире «Пари НН» (2:1), забив оба мяча в самой концовке.

Ранее появилась информация, что бывший тренер «Спартака» может возглавить ЦСКА.