Булыкин сказал, кто станет чемпионом России

Булыкин: «Зенит» не упустит чемпионство
Знаменитый российский футболист Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Динамо», а также многих известных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» из Леверкузена, «Твенте» и «Аякс» из Нидерландов, а также бельгийский «Андерлехт», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об итогах 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги, заявив, что интрига в борьбе за титул фактически умерла.

«Думаю, в отличие от «Краснодара», «Зенит» уже не упустит чемпионство и в последнем туре обыграет немотивированный «Ростов». Поэтому я думаю, что «Зенит» уже на 90% чемпион», — подчеркнул Булыкин.

В предпоследнем туре чемпионата санкт-петербургский «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» (2:1) и обошел «Краснодар», который лидировал на протяжении долгого времени. «Быки» вели в счете, но уступили московскому «Динамо» (1:2), пропустив решающий мяч на последних минутах, в результате чего «Зениту» для оформления чемпионского титула в последнем туре достаточно будет сыграть на выезде вничью с «Ростовом».

Ранее 18-летний игрок ЦСКА установил рекорд РПЛ.

 
