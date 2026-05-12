«Мои футболисты дерутся каждый год»: глава «Реала» о потасовке игроков

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес на пресс-конференции прокомментировал драку между игроками команды Орельеном Тчуамени и Федерико Вальверде и выразил сожаление, что это событие было предано огласке.

«Это очень плохо. Но еще хуже, что это событие было предано огласке. За 26 лет, что я в клубе, мои футболисты всегда дрались. И порой — не один раз. Мои футболисты дрались каждый год. Но очень плохо, что сор был вынесен из избы. Когда молодые люди ссорятся, они обмениваются пинками и потом становятся друзьями», — заявил он.

Согласно опубликованной информации, свидетели произошедшего описали эпизод как очень серьезный. Драка с самого начала обострилась, потребовав вмешательства нескольких игроков команды. Инцидент привел к тому, что Вальверде отправили в больницу из-за полученных повреждений. В итоге у игрока была диагностирована черепно-мозговая травма. Оба футболиста были оштрафованы, однако в своем заявлении Вальверде заявил, что драки не было, и он сам ударился головой.

Инцидент был намного хуже, чем тот, который произошел накануне. Тогда те же футболисты после фола в одном из игровых эпизодов начали толкаться. В раздевалке выяснение отношений продолжилось. Однако все обошлось без последний.

