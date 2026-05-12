Андреева вылетела с престижного турнира в Риме, проиграв американке

Российская теннисистка Мирра Андреева не сумела выйти в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Риме, Италия.

В четвертьфинале ее соперницей была представительница США Кори Гауфф. Встреча, которая продлилась 2 часа 17 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:4, 2:6, 4:6. Андреева три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Гауфф два эйса, четыре двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Андреева в своей карьере никак не может обыграть Гауфф, счет личных встреч — 5:0 в пользу американки.

За выход в финал турнира американская теннисистка сразится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

