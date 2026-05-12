Овечкин пока не защитил диссертацию

Сайт Russian Machine Never Breaks, специализирующийся на новостях о «Вашингтон Кэпиталз» обнаружил документ, согласно которому форвард «Вашингтона» Александр Овечкин якобы стал кандидатом педагогических наук в 2022 году, но эта информация оказалась преждевременной, рассказал в интервью «Матч ТВ» научный рецензент Овечкина Виктор Горский.

«У меня нет информации, что Саша защитился. И я ни от кого об этом не слышал. Но предзащиту он в 2021 году сделал, причем очень успешно. Как я понял, Овечкин отложил вопрос о защите кандидатской до того момента, как он завершит хоккейную карьеру. Это все‑таки серьезный труд», — заявил Горский.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее эксперт оценила шансы Овечкина попасть в Госдуму.