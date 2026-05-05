«Он у всех на слуху»: эксперт оценила шансы Овечкина попасть в Госдуму

Политтехнолог Милешкина об Овечкине в Госдумуе: он у всех на слуху

Политтехнолог Юлия Милешкина оценила шансы капитана «Вашингтона» Александра Овечкина попасть в Госдуму, заявив, что хоккеист у всех на слуху, передает Sport24.

«Овечкин у всех на слуху из-за мирового рекорда. Он в каждой рекламе, из каждого утюга. Овечкин — герой», — сказала Милешкина.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона-2025/26. До этого форвард заявил, что решение о продолжении карьеры примет летом.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2025/26 40-летний Александр Овечкин принял участие во всех 82 матчах, набрав 64 очка — ровно по 32 гола и 32 голевые передачи. Он продолжает погоню за рекордом канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге с учетом плей-офф.

По итогам регулярного сезона «столичные» набрали 93 очка и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, не сумев квалифицироваться в борьбу за Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин возглавил рейтинг российских хоккеистов в истории НХЛ.