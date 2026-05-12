Известный экс-футболист Андрей Канчельскис заявил, что петербургский «Зенит» станет победителем Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Если поднимите архивы, я еще в начале сезона сказал, что «Зенит» станет чемпионом. Прочитайте мои первые интервью перед сезоном — я сказал, что чемпионом будет «Зенит». Уверен, что «Зенит» возьмёт чемпионство», — сказал Канчельскис.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» идет на первом месте, набрав 65 очков, «Краснодар» располагается на второй строчке, имея в активе 63 балла.

В заключительном туре «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом», а «Краснодар» дома примет «Оренбург».

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

