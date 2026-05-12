Футболист силой отобрал футболку игрока «Краснодара» у ребенка

Игрока клуба Медиалиги FC Vibe Ахмедпашу Галбацдибирова пожизненно дисквалифицировали за то, что он отобрал футболку футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна у ребенка после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо», сообщает пресс-служба Медиалиги..

«По решению руководства лиги игрок FC Vibe Ахмедпаша Галбацдибиров пожизненно дисквалифицирован от участия в матчах МФЛ после происшествия на матче «Динамо» – «Краснодар». Данное решение обжалованию не подлежит», — говорится в сообщении.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

