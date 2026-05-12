Словенский баскетболист Смодиш задолжал российской налоговой 1,8 млн рублей

Владимир Новиков/РИА Новости

Налоговая служба Кировской области намерена обанкротить словенского баскетболиста Матьяжа Смодиша, игравшего за ЦСКА с 2005 по 2011 годы. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile. Спортсмен задолжал российской налоговой более 1,8 млн рублей.

«По данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, управление федеральной налоговой службы России по Кировской области намерено обанкротить 46-летнего словенского баскетболиста Матьяжа Смодиша. С 2005 по 2011 год он играл на позициях форварда и центрового в московском ЦСКА. Как говорится в определении арбитражного суда Москвы, задолженность спортсмена перед российским бюджетом превышает 1,8 млн рублей, из которых почти 1,2 млн рублей приходится на основной долг и 0,6 млн рублей — на пени. Налоговики требуют ввести в отношении Матьяжа Смодиша процедуру реализации его имущества», — сообщили там.

В Rusprofile добавили, что Матьяж Смодиш — уроженец города Трбовле в Словении. Начинал в местном клубе КРКА, с 2000 по 2005 год выступал за итальянские команды «Виртус Болонья» и «Фортитудо». После ЦСКА Смодиш перешел в хорватский клуб «Цедевита».

Он завершил карьеру игрока в 2013 году в словенском КРКА. В составе ЦСКА дважды стал чемпионом Евролиги, шестикратным чемпионом России и дважды — обладателем Кубка России. Как игрок национальной сборной Словении пять раз выступал на Чемпионате Европы.

Ранее хоккейный клуб «Юнисон» избежал банкротства.

 
