Российский тренер об отстранении хоккеистов: нам надо еще потерпеть

Тренер Вячеслав Быков назвал несправедливым отстранение российских хоккеистов от международных турниров, передает «Советский спорт».

«Отстранение сборной России не приносит никакой пользы развитию мирового хоккея. Наши ребята — одни из лучших в мире. Нам стоит еще потерпеть эту несправедливость», — сказал Быков.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее в НХЛ сообщили об отсутствии прогресса по допуску сборной России к Кубку мира.