Футболист «Краснодара»: в последнем туре РПЛ будем рассчитывать на чудо

Игрок «Краснодара» Кривцов: в последнем туре РПЛ будем рассчитывать на чудо

Футболист «Краснодара» Никита Кривцов после поражения от московского «Динамо» заявил, что в последнем туре Российской премьер-лиги (РПЛ) команда будет рассчитывать на чудо, передает «Матч ТВ».

«Не получилось реализовать свои моменты. Настраивались на матч с «Динамо» как на финальный. В последнем туре будем рассчитывать на чудо, но прежде всего нужно выиграть свой матч», — сказал Кривцов.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

