В «Краснодаре» одним словом описали шансы на чемпионство после поражения «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что случившееся поражение серьезно уменьшило их шансы на победу в чемпионате. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Трудно говорить о справедливости. Нужно разобраться в пропущенных мячах, непозволительно так играть. Первый гол… Нельзя так играть по сути в чемпионском матче. Осталось две игры, есть небольшие шансы на победу в чемпионате, а потом финал Кубка», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев.

Ранее в «Краснодаре» объяснили главную проблему поражения от «Динамо».

 
