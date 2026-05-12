Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал, что идет работа над проведением хоккейного матча между легендами России и США, передает Sport24.

Насколько реален матч между США и Россией в хоккее? Если говорить про матч легенд, а не игру с НХЛ, мы работаем над этим. Возможен ли матч в этом году? Это непростой процесс, над которым мы работаем», — сказал Фетисов.

Весной 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российских хоккеистов даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Санкции продлевались в марте 2023 года на сезон-2023/24, а затем в феврале 2025-го, и с тех пор российские хоккеисты пропустили уже несколько мировых первенств, включая чемпионаты 2025 и 2026 годов.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация вернула российский хоккей на вершину.