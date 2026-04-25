Третьяк: мы вернули наш хоккей на вершину

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация вернула российский хоккей на вершину, передает «Матч ТВ».
«Мы вернули наш хоккей на вершину. Теперь, как и в советские времена, все ждут от сборной только побед, а второе или третье место болельщиков расстраивает. Хотя каждая медаль ценна. Мы взяли много серебряных и бронзовых наград. На всех уровнях», — сказал Третьяк.
21 января Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила бессрочный запрет на участие российских сборных в турнирах под своей эгидой.
Весной 2022 года IIHF отстранила российских хоккеистов даже в нейтральном статусе и лишила страну права на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Санкции продлевались в марте 2023 года на сезон-2023/24, а затем в феврале 2025-го, и с тех пор российские хоккеисты пропустили уже несколько мировых первенств, включая чемпионаты 2025 и 2026 годов.
