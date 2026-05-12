Российская фигуристка попросила отчислить ее из сборной

Фигуристка Муравьева попросила отчислить ее из сборной России

Софья Муравьева обратилась к Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) с просьбой отчислить ее из сборной страны, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Муравьева уже могла отправить официальное письмо с просьбой об отчислении.

Муравьева могла попросить отчислить себя из национальной команды, чтобы сменить спортивное гражданство.

Муравьева прекратила сотрудничество с тренером Алексеем Мишиным. О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Муравьева — серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовая медалистка национального первенства — 2023. Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратной бронзовой призеркой первенства России среди юниоров.

