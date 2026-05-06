«Начать поиск проблем с себя»: Авербух дал совет фигуристке, от которой отказался Мишин

Авербух: Муравьевой после ухода от Мишина стоит начать поиск проблем с себя

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух дал совет российской фигуристке Софье Муравьевой, которая покинула группу тренера Алексея Мишина. Его слова приводит РИА Новости.

«Софья, безусловно, талантливая девушка, но, думаю, ей надо начать поиск проблем с самой себя. Сотрудничество с Алексеем Николаевичем было достаточно продуктивным, очень достойным. Пришла она к нему в очень плохой форме, но Алексей Николаевич нашёл к ней подход», — указал он.

О прекращении сотрудничества стало известно 6 мая. Инициатором этого разрыва выступил сам тренер. Спортсменка провела в группе Мишина один сезон. До этого она работала с Евгением Плющенко. На данный момент неизвестно, где Муравьева продолжит карьеру.

Муравьева — серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию (2024) и бронзовая медалистка национального первенства — 2023. Она также является чемпионкой России по прыжкам и двукратной бронзовой призеркой первенства России среди юниоров.

