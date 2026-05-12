Комментатор «Матч ТВ» рассказал, что тренер «Локомотива» вел переговоры с «Динамо»

Комментатор Константин Генич рассказал в эфире «Коммент.Live» на канале «Коммент.Шоу», что тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов вел переговоры со столичным «Динамо».

«Я думаю, что Галактионов был бы хорошим вариантом для «Динамо». Насколько я знаю, контакты были. Это очень сильно не понравилось руководству «Локомотива». Очень сильно», — сказал Генич.

В прошлом туре Российской премьер-лиги «Локомотив» обыграл калининградскую «Балтику». Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, кем хотят усиляться на новый сезон.