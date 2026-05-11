В «Локомотиве» рассказали, кем хотят усиляться на новый сезон

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победного матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики» заявил, что хотел бы летом увидеть усиление своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Рассуждать на тему усиления состава, наверное, на этот момент неправильно. У нас собирается трансферный комитет, руководство обсуждает игроков с точки зрения соотношения цена/качество. Любой тренер хочет усиления, мы об этом говорили и зимой, но мы не говорим о массовости, нам нужны точечные решения. В любом случае, мы говорим о том, что наши игроки —лучшие, мы ими гордимся и работаем, двигаясь к одной цели», — заявил Галактионов.

Встреча, которая проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве 10 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

