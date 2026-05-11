Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

В «Локомотиве» рассказали, кем хотят усиляться на новый сезон

Тренер «Локомотива» Галактионов заявил о желании усиления состава
Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победного матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Балтики» заявил, что хотел бы летом увидеть усиление своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Рассуждать на тему усиления состава, наверное, на этот момент неправильно. У нас собирается трансферный комитет, руководство обсуждает игроков с точки зрения соотношения цена/качество. Любой тренер хочет усиления, мы об этом говорили и зимой, но мы не говорим о массовости, нам нужны точечные решения. В любом случае, мы говорим о том, что наши игроки —лучшие, мы ими гордимся и работаем, двигаясь к одной цели», — заявил Галактионов.

Встреча, которая проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве 10 мая, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Ранее в «Балтике» дали обещание на будущий сезон.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!