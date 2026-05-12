В «Краснодаре» объяснили главную проблему поражения от «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо» заявил, что ничья была бы гораздо более приемлемым результатом перед финальным матчем чемпионата. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Ничейный результат был бы более гораздо более приемлемый. Он бы давал шанс на чемпионство в случае ничьи с «Зенита» с «Ростовом». В моменте со с вторым голом мы поторопились с передачей. Мы не перестроились, не скомпоновались и команда оказалась разорвана. Ничья давала бы нам больше шансов», — заявил Мусаев.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев.

Ранее в «Динамо» не согласились с удалением главного тренера.