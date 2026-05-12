Фигурист Малинин может взять паузу в карьере

Фигурист Малинин: мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания

Американский фигурист Илья Малинин заявил, что ему хотелось бы немного отдохнуть от фигурного катания. Его слова передает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

«Мне бы хотелось немного отдохнуть от фигурного катания. Последние четыре года перед Олимпийскими играми были очень тяжелыми. Поэтому я думаю, что хочу взять перерыв, будь то на полсезона или...», — сказал Малинин.

На Олимпиаде Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла).

В 2026 году Малинин выиграл чемпионат мира.

Ранее Малинин рассказал о давлении на Олимпиаде.