Фигурист Малинин рассказал о давлении на Олимпиаде

Фигурист Малинин об ОИ: все будто использовали меня ради привлечения внимания

Американский фигурист, трехкратный чемпион мира Илья Малинин заявил, что не справился с давлением на Олимпиаде, передает Star Tribune.

Малинин рассказал, что ему советовали относится к Олимпиаде так же, как к другим соревнованиям, но у него не получилось.

«В итоге получилось так, что все будто использовали меня для привлечения внимания, пытаясь выставить «главной надеждой на олимпийское золото». Это было неправильно», — отметил Малинин.

На Олимпиаде Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла),.

26 марта Малинин выиграл короткую программу на чемпионате мира — 2026 в Праге, Чехия. В своем прокате он исполнил четверной флип, тройной аксель и каскад четверной лутц + тройной тулуп и набрал 111,29 балла. При этом изначально Малинин заявил каскад с четверным акселем, однако исполнять его не стал.

Ранее Малинин объяснил отказ от четверного акселя на чемпионате мира.