«Спартаку» поставили в пример англичан

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что московскому «Спартаку» нужно рвать жилы каждый матч, передает «Чемпионат».

«В «Спартаке» сейчас отмечу Барко, Зобнина, Литвинова и Умярова, но не постоянно. Но с ЦСКА нить игры во втором тайме потеряли. Почему бы не рвать жилы каждый матч, как это делают англичане на своих полях?» — сказал Тарпищев.

«Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл Кристофер Ву с передачи Манфреда Угальде на 4-й минуте. Второй гол «Спартака» на свой счет записал Пабло Солари, который отличился на 60-й минуте. Его ассистентом выступил Угальде. Единственный гол «Рубина» забил Александар Юкич на 90+3-й минуте.

Ранее «Спартак» признал гол в ворота ЦСКА в Кубке России лучшим в 21-м веке.