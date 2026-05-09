«Спартак» признал гол в ворота ЦСКА в Кубке России лучшим в 21-м веке

«Спартак» признал гол Литвинова лучшим в ворота ЦСКА в 21-м веке

Московский «Спартак» признал гол полузащитника красно-белых Руслана Литвинова лучшим в ворота столичного ЦСКА в матче финала Пути регионов Кубка России лучшим в 21-м веке. Информация об этом опубликована на странице красно-белых «ВКонтакте».

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. Игрок поразил «девятку» ворот армейцев.

«Красно-белые забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола + важность матча + тот факт, что Руслан — воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», — указано в публикации.

Гол Литвинова вывел «Спартак» в Суперфинал Кубка России, где 24 мая красно-белые сразятся с «Краснодаром».

В топ-10 лучших голов этого века у «Спартака» также вошли мячи, забитые ударами Антона Зиньковского, Эммануэля Эменике, Дениса Глушакова, Хесуса Медины, Алекса Мескини, Луиса Адриано, Никиты Баженова, Фернандо и Квинси Промеса.

