Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Спорт

«Спартак» признал гол в ворота ЦСКА в Кубке России лучшим в 21-м веке

«Спартак» признал гол Литвинова лучшим в ворота ЦСКА в 21-м веке
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Спартак» признал гол полузащитника красно-белых Руслана Литвинова лучшим в ворота столичного ЦСКА в матче финала Пути регионов Кубка России лучшим в 21-м веке. Информация об этом опубликована на странице красно-белых «ВКонтакте».

Встреча, которая состоялась в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена» 6 мая, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче забил Руслан Литвинов, который отличился на 10-й минуте с передачи Маркиньоса. Игрок поразил «девятку» ворот армейцев.

«Красно-белые забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола + важность матча + тот факт, что Руслан — воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», — указано в публикации.

Гол Литвинова вывел «Спартак» в Суперфинал Кубка России, где 24 мая красно-белые сразятся с «Краснодаром».

В топ-10 лучших голов этого века у «Спартака» также вошли мячи, забитые ударами Антона Зиньковского, Эммануэля Эменике, Дениса Глушакова, Хесуса Медины, Алекса Мескини, Луиса Адриано, Никиты Баженова, Фернандо и Квинси Промеса.

Ранее Российский футбольный союз и «Бессмертный полк» почтили память героев на футбольном матче.

 
Теперь вы знаете
7 фактов о Дне Победы: почему в Европе он 8 мая, что сделали со штандартом Гитлера и каким был первый салют
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!