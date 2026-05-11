«Краснодар» проиграл «Динамо» и не смог обойти «Зенит»

«Краснодар» проиграл «Динамо» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл краснодарский клуб, на 32-й минуте отличился Диего Коста с передачи Эдуарда Сперцяна. «Динамо» сравняло на 48-й минуте благодаря голу Константина Тюкавина, его ассистентом выступил Хуан Хосе Касерес. Победный мяч для московского клуба забил Иван Сергеев на 90+3-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 63 очка. Команда уступает два балла петербургскому «Зениту» перед заключительным туром. «Динамо» расположилось на восьмой строчке, набрав 42 балла.

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» дома примет «Оренбург», а «Динамо» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА вырвал победу у «Пари НН», забив два мяча за две минуты.