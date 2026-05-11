«Динамо» и «Краснодар» назвали составы на центральный матч тура РПЛ

Московское «Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Динамо»: Лунев, Маричаль, Касерес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Глебов, Маринкин, Гомес, Нгамалё, Тюкавин.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Пальцев, Ленини, Сперцян, Батчи, Черников, Кривцов, Кордоба.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой назначен Инал Танашев.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» расположился на второй строчке с 63 баллами. Лидирует петербургский «Зенит», у которого на два очка больше. При этом команда Сергея Семака уже сыграла свой матч 29-го тура. «Динамо» идет на восьмом месте, имея в активе 39 баллов.

В заключительном туре РПЛ «Краснодар» дома примет «Оренбург», а «Динамо» на выезде сыграет с калининградской «Балтикой». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени.

