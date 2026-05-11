В Норвегии оспорили решение ФИФА не разрешать Хайкину играть на ЧМ-2026

Норвежская футбольная ассоциация оспорила решение Международной федерации футбола (ФИФА) не разрешать российскому вратарю Никите Хайкину выступать за национальную норвежскую сборную. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал спортивный журналист Ян Петтер Сальтведт.

«Этот понедельник - решающий для Хайкина. Это последний день, когда могут решиться его надежды на чемпионат мира. Если апелляция Норвегии в ФИФА по поводу его допуска сегодня не будет удовлетворена, он выпадет из состава сборной. Так что мы ждем новостей», — указал он.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Хайкин впервые отреагировал на запрет ФИФА выступать за сборную Норвегии.