Андреева вышла в четвертьфинал престижного турнира в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Риме, Италия.

В четвертом круге она играла с представительницей Бельгии Элисе Мертенс. Встреча, которая длилась 1 час 17 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3.

Андреева четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Мертенс четыре эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

За выход в полуфинал соревнований 19-летняя россиянка сразится с представительницей США Кори Гауфф. Время начала матча пока не определено.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

