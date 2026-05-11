Защитник и вратарь ЦСКА устроили стычку во время матча РПЛ

Игроки ЦСКА Жоао Виктор и Тороп устроили стычку друг с другом в матче РПЛ

Защитник московского ЦСКА Жоао Виктор и вратарь армейской команды Владислав Тороп устроили стычку друг с другом прямо во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом».

По ходу матча защитник начал высказывать вратарю свои претензии, после чего вратарь начал с ним бодаться головой. В ответ Жоао Виктор толкнул Торопа рукой в грудь. Стычку между игроками ЦСКА пришлось разнимать арбитру.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который проходит на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, главным арбитром встречи назначен Андрей Прокопов. «Пари НН», хозяева сумели забить через десять минут после произошедшей стычки.

В турнирной таблице национального первенства до этого матча ЦСКА занимал шестое место, имея в активе 45 баллов. Команда уступает по набранным очкам «Краснодару», «Зениту», «Локомотиву», «Спартаку» и калининградской «Балтике», вышедшей в этом сезоне в РПЛ из Первой лиги. «Пари Нижний Новгород» идет в зоне вылета из РПЛ с 22 баллами. Если команда победит ЦСКА, то поднимется в зону стыковых матчей.

Ранее «Оренбург» гарантировал себе место в РПЛ в следующем сезоне.