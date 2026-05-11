Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

«Ростов» сохранил место в РПЛ по итогам сезона

«Ростов» обыграл «Акрон», сохранив место в РПЛ на следующий сезон
ФК «Ростов»

«Ростов» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 3:1. Матч обслуживал главный судья Павел Шадыханов из Москвы. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 21-й минуте Кирилл Щетинин открыли счет, пробив со штрафного. На 39-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество, закрутив мяч в дальний угол с рикошетом от штанги. На 42-й минуте «Акрон» сократил отставание: защитник «Ростова» Умар Сако срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Однако уже в добавленное время защитник гостей Виктор Мелехин после ошибки вратаря Гудиева забил третий гол ростовчан.

После этой встречи «Ростов» с 33 очками занимает десятое место в таблице РПЛ. «Акрон» с активом 27 очков располагается на 13-й строчке, которая дает право сыграть в стыковых матчах.

Ранее в «Балтике» рассказали, заслужили ли бронзовые медали.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!