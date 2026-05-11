«Ростов» сохранил место в РПЛ по итогам сезона

«Ростов» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена» и завершилась со счетом 3:1. Матч обслуживал главный судья Павел Шадыханов из Москвы. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На 21-й минуте Кирилл Щетинин открыли счет, пробив со штрафного. На 39-й минуте Мохаммад Мохеби удвоил преимущество, закрутив мяч в дальний угол с рикошетом от штанги. На 42-й минуте «Акрон» сократил отставание: защитник «Ростова» Умар Сако срезал мяч в свои ворота после подачи углового. Однако уже в добавленное время защитник гостей Виктор Мелехин после ошибки вратаря Гудиева забил третий гол ростовчан.

После этой встречи «Ростов» с 33 очками занимает десятое место в таблице РПЛ. «Акрон» с активом 27 очков располагается на 13-й строчке, которая дает право сыграть в стыковых матчах.

