Победитель остается в РПЛ: «Акрон» принимает «Ростов». LIVE

Мохеби цепляет за ногу Пестрякова, игра приостановлена.
Хороший и плотный удар наносит Болдырев, мяч проходит мимо створа.
Роберто Фернандес фолит в борьбе против Андрея Ланговича, свисток в пользу дончан.
Начало игры остается за хозяевами.
Игра началась! Поехали!
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Сулейманов.
«Акрон»: Гудиев, Эсковаль, Неделчяру, Бокоев, Фернандес, Хосонов, Дмитриев, Джаковац, Беншимол, Болдырев, Пестряков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В очередном матче 29-го тура Российской премьер-лиги «Акрон» играет против «Ростова». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.