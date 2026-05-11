Авербух подтвердил, что поставит программу 14-летней Костылевой

Авербух: не опасаюсь скандалов вокруг Лены и ее мамы

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду, продюсер и хореограф Илья Авербух подтвердил, что займется постановкой программы для 14-летней чемпионки России Елене Костылевой. Его слова передает Sport24.

«Да, я буду ставить произвольную программу Елене Костылевой. Штаб Яны Рудковской и Евгения Плющенко обратился ко мне — так и началось сотрудничество. Лена — талантливая девочка, а мне всегда интересно работать с талантливыми людьми. Посмотрим, что получится. Не опасаюсь, что скандалы вокруг Лены и ее мамы могут меня задеть», — сказал Авербух.

14-летняя Костылева, которая тренируется в академии «Ангелы Плющенко», побила рекорд России по числу успешных четверных прыжков на соревнованиях — 51 попытка.

21 декабря 2025 года двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении сотрудничества с Костылевой, после чего та перешла в школу к Софья Федченко Однако о завершении их совместной работы было объявлено примерно через две недели — 8 января. В тот же день стало известно, что фигуристка вернулась к Плющенко.

До этого, 25 ноября, Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

Ранее Яна Рудковская сравнила Костылеву с американским чемпионом мира Ильей Малининым.