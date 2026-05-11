«Через признание свой слабости»: Медведева о своем поражении Загитовой

Пресс-служба рок-мюзикла «Ассоль»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в эпизоде собственного шоу рассказала, как смогла смириться с поражением от Алины Загитовой на Олимпийских играх 2018 года.

«Через копание. Через много лет. Принятие того, что тебе нужна помощь. Правильные люди рядом. Признание свой слабости. Признание, что ты ничего уже не изменишь, а сможешь только двигаться дальше. И как-то раз — и все хорошо случается, становишься спокойнее», — сказала Медведева.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

