В «Балтике» объяснили неудачи весенней части чемпионата

Тренер «Балтики» Талалаев заявил, что команда не добирает очки весной
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что его команда выдавала результат, пока соперники не стали готовиться к матчам против них более усердно. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня мы близки к максимуму, который у нас был. То же самое по сезону. Пока нас полностью не раскусили, мы играли… И то, если смотреть на весеннюю часть сезона: мы обыграли ЦСКА, «Краснодар» отскочил, а с «Зенитом» нам рисовали линии. Понятно, что мы недобираем очки. Но при этом есть то качество, которое эти игроки показывают», — заявил Талалаев.

Встреча, которая прошла 10 мая на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

